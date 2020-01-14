“دبي لصناعات الطيران” تكشف نتائج 2019

دبي-الوطن:

أعلنت “دبي لصناعات الطيران المحدودة” أمس عن النتائج الاستراتيجية والتشغيلية لقسم تأجير الطائرات (دبي لصناعات الطيران كابيتال) لعام 2019 .وتشمل أهم النتائج:

وكشفت النتائج أنه بلغت قيمة تسليم و الالتزام بتسليم أصول طائرات 75.1 مليار دولار أمريكي.

فيما شهدت محفظة الأصول المدارة والالتزام بإدارة محفظة أصول الأكثر نموا، من 125 طائرة بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي.

وسجلت إصدار ديون جديدة غير مضمونة بقيمة 9.1 مليار دولار؛ نسبة الديون غير المضمونة إلى إجمالي الدين بلغت 5.61%.

وذكرت النتائج قيمة إعادة شراء أسهم عادية بلغت 807 مليون دولار أمريكي.

وأشارت النتائج إلى خفض السندات مستحقة القبض من المساهمين بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي.