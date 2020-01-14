شراكة جديدة بين برنامج “ضيف الاتحاد ” وطيران الخليج

أعلن “ضيف الاتحاد” برنامج الولاء الخاص بشركة لاتحاد للطيران عن اتفاقية شراكة جديدة مع طيران الخليج الناقل الوطني لمملكة البحرين، لتعزيز مميزات أعضاء البرنامج.

وسيصبح بمقدور أعضاء برنامج “ضيف الاتحاد” كسب الأميال وانفاقها عند السفر على رحلات طيران الخليج، كما سيتمكن الأعضاء من الحصول على الأميال عند السفر عبر رحلات المشاركة بالرمز والمشغلة من قبل الاتحاد للطيران بالتعاون مع طيران الخليج. بالإضافة إلى ذلك يمكن للأعضاء كسب وإنفاق الأميال عند شراء تذاكر على شبكة طيران الخليج.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى توفير خدمات تعاون متكاملة ومزايا جديدة لبرامج المسافرين الدائمة لشركتي الطيران والتي تشمل برنامج “ضيف الاتحاد” وبرنامج “فالكون فلاير”، من خلال تبادل المنافع المشتركة للمسافرين عبر إتاحة الفرصة لكسب واستخدام الأميال التي تعتمد قيمتها على درجة السفر التي يتم حجزها.وام