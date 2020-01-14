الإمارات للشحن الجوي تسهل انسياب التجارة وحركة الشحن العالمية

أكدت الإمارات للشحن الجوي أن منتجاتها وخدماتها المبتكرة المتخصصة، بالإضافة إلى استثماراتها في مرافقها الحديثة تؤهلها بجدارة لمواصلة إسهاماتها القيمة في تسهيل انسياب التجارة وحركة الشحن الجوي العالمية في العقد الجديد.

وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن إن صناعة الشحن الجوي العالمية شهدت ظروفاً حفلت بمختلف التحديات في عام 2019، أثرت حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات في التجارة العالمية والاضطرابات في الأسواق الرئيسة سلباً على حجم البضائع المنقولة جواً إلا أن ظروف السوق الصعبة شكلت فرصة أمامنا لمراجعة العروض الأساسية، التي نوفرها لعملائنا والتأكد من استمرار ريادتنا السوقية من خلال عروض المنتجات المتخصصة والقدرات والبنية التحتية المتفوقة بالإضافة إلى المرونة العالية في الاستجابة لمتطلبات العملاء.

وأضاف أن آفاق الصناعة لعام 2020 تبدو إيجابية حيث من المتوقع أن تسجل صناعة الشحن الجوي انتعاشا بفضل تحسن الأنشطة الاقتصادية ونمو التجارة ومن خلال التزامنا بالتسليم حسب الوعد المدعوم بشبكة عالمية تغطي أكثر من 155 وجهة مركزها دبي وأسطولنا الحديث من طائرات الجسم العريض ومحطتينا الحديثتين للشحن في دبي فإن الإمارات للشحن الجوي في موقع جيد يؤهلها لدعم التجارة والنمو الاقتصادي تمشيا مع مشروع طريق الحرير عبر دبي وسنشهد مع انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي قبيل أكتوبر 2020 وما بعده طفرة في حركة البضائع من وإلى دبي ونحن نعمل مع شركائنا لتقديم خدمات شحن متخصصة لهذا الحدث العالمي الكبير.