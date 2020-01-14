“تنظيم الاتصالات” تستشرف تطوير الخدمات الحكومية الذكية مع الشركاء الحكوميين

استعرض الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني للخدمات الالكترونية الذكية – أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 – أهم المحطات التي مر بها خلال عام 2019 و مستوى الإنجاز في المبادرات القياسية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ26 للفريق الذي عقد تحت شعار “معاً نحو المركز الأول” وتضمن جلسة للابتكار واستشراف المستقبل وذلك بمقر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدبي برئاسة سعادة سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة رئيس الفريق وحضور أعضاء الفرق الفرعية الذين يمثلون مختلف الجهات المحلية في الدولة.

وتناول رئيس الفريق أهم المحطات التي شهدها العام الماضي ومنها الزيارة الميدانية لمملكة السويد والاطلاع على الممارسات التي تتبعها في مجالات المدن الذكية و التحول الرقمي و اللقاء التفاعلي على تويتر و إطلاق مبادرة نطاق الحرف الواحد “U.ae” وتقرير التحول الرقمي الوطني وإطلاق برنامج تمكين أدوات الثورة الصناعية الرابعة وورشة صياغة تحديات الهاكاثون 2020.

وقال سعادة سالم الحوسني: “استكمل الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية في اجتماعه جهوده السابقة الرامية إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021ـ إلا أن أهمية هذا الاجتماع تتأتى من كونه الأول في عام 2020 والذي أعلنته القيادة الرشيدة عاماً للاستعداد للخمسين القادمة”.وام