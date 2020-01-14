“دراجون أويل” تستحوذ على حقوق وامتيازات “بي بي” في خليج السويس

أعلنت شركة “دراجون أويل” عن نجاح صفقة استحواذها على كامل حقوق وامتيازات شركة بريتيش بتروليوم “بي بي” في منطقة خليج السويس.

وبموجب هذا الاتفاق استحوذت “دراجون أويل” على 100% من حقوق شركة “بي بي مصر” في صفقة قيمتها 850 مليون دولار / 3.12 مليار درهم / وبتمويل ذاتي ولتصبح شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلا من شركة “بي بي” البريطانية في كل امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة “دراجون أويل” نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة والإرادة القوية لمواكبة أحدث التطبيقات والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز مع التركيز على نشر التكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز الفرص ووضع الحلول العلمية للموارد الهيدروكربونية”.

وأشار إلى أن وجود شركة “دراجون اويل” في هذه الشراكة سيضيف أبعاداً جديدة للمستوى المتقدم في شركة خليج السويس للبترول “جابكو” في الأنشطة البترولية بما في ذلك العمليات الفنية والشؤون الإدارية والمالية.وام