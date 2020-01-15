الراحل حبيب الصايغ “الشخصية المكرمة” في مهرجان الجبل الثقافي بالفجيرة

الفجيرة: الوطن

أعلن مهرجان الجبل الثقافي والذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن الأديب الراحل حبيب الصايغ هو الشخصية المكرمة في الدورة الثانية من المهرجان المقرر إقامته خلال يومي 16 و17 يناير الجاري، تحت شعار “حوار الطبيعة والإنسان”.

وقال خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية: “يأتي اختيار الأديب الكبير حبيب الصايغ “الشخصية المكرمة” في الدورة الجديدة للمهرجان، وفاءً وتكريماً لذكراه، واحتفاءً بما أثرى به الأدب والثقافة والصحافة العربية من فكرٍ وشعر على المستويين المحلي والعربي”.

بدورها، أوضحت سليمة المزروعي مديرة المهرجان، أن حفل تكريم الراحل حبيب الصايغ يتضمن ورقة عمل يقدمها المفكر الإماراتي الدكتور يوسف الحسن، تتناول حياة الراحل وسيرته وانجازاته الأدبية والثقافية، إضافة إلى قراءة مجموعة من قصائد الصايغ بصوت الشاعرة الهنوف محمد رئيسة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

وأشارت المزورعي أن أنشطة المهرجان ستكون بطابعٍ متجدد، يشارك فيها نخبة من الأدباء والشعراء والفنانين العرب والأجانب، وهم محمود نور وأحمد العسم والدكتور شاكر نوري وناصر عراق وعبدالله الهامور وسلمى الحفيتي والشاعر الهندي في تي في داموداران، وإياد المريسي والدكتور مصطفى عزت الهبرة وإيمان البهنسي وفاخرة بن داغر وسعيد محبوب، سليمان حديفة ومحمد حسن المرزوقي وأمل إسماعيل وكلثم الفلاسي، والشاعرة العمانية وفاء سالم، وحمدة العوضي ومعتز قطينة ومحمد جاسم وآمنة باروت، وعلي الحمادي وسعيد حريز الشحي ومريم الشحي وحليمة اليماحي.

وذكرت أن المهرجان يستضيف العمل المسرحي “صدأ” لمسرح دبا الفجيرة، وهو من تأليف أحمد عبدالله راشد وإخراج إبراهيم القحومي ويشارك في التمثيل أيمن الخديم وعبدالله علي الخديم، لافتةً إلى أن المهرجان سيختتم فعالياته بحفل غنائي يحييه الفنان الإماراتي هزاع الظنحاني.