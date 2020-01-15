سعود بن صقر : نفخر بشباب الإمارات وثقتنا كاملة في تحمل المهام والمسؤوليات

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس في قصر سموه بمدينة “صقر بن محمد”، سعادة اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي، قائد كلية الدفاع الوطني والوفد المرافق له ومنتسبي الدورة السابعة في الكلية.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالدور المحوري الذي تقوم به كلية الدفاع الوطني التي تعد صرحاً أكاديمياً مرموقاً يسهم في الحفاظ على المكانة الدولية الرفيعة للقوات المسلحة الإماراتية عبر صقل المهارات الاستراتيجية والعسكرية للكوادر الوطنية لمواكبة المتطلبات المتسارعة والمستجدات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن دورها كمنصة لتطوير الفكر الاستراتيجي والدراسات الأمنية المتقدمة.

وشدد سموه على أهمية إعداد وتأهيل القيادات الإماراتية العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية والعمل على تعزيز تواجد الإمارات الفعال في كافة المحافل.

وحث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي منتسبي الدورة السابعة على الجد والاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي لتحقيق أقصى استفادة بما يمكنهم من الإسهام في نهضة الوطن ورفعته وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز نهجها المتكامل في التعاطي مع الظروف الإقليمية والدولية وترسيخ نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وعبر سموه عن فخره بشباب الإمارات وثقته الكاملة في قدرتهم على الاضطلاع بكل ما يلقى على عاتقهم من مهام ومسؤوليات، مؤكداً أنهم عتاد الوطن وذخيرته للمستقبل انطلاقاً من الثوابت الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي والمتمثلة في الولاء للوطن العزيز والالتفاف حول قيادته المعطاءة التي لا تألو جهداً في خدمة شعبها، وتبذل الجهود المتواصلة لتوفير سبل الدعم كافة للأجيال الشابة بغية تسليحها بالعلم ودفعها نحو تحقيق المزيد من التقدم المعرفي بما يسهم في إعلاء مكانة الدولة في جميع المحافل والأوساط.

من جانبهم أعرب أعضاء وفد الكلية عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مؤكدين الحرص على تحقيق أهداف وطموحات الكلية وتوظيفها لخدمة الوطن وصون مكتسباته. وام