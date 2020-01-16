الميدالية رقم 200 هدف أبطال الإمارات في أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو

مع اقتراب موعد انطلاق منافسات الجولة الخامسة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي تنطلق اليوم من صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة أكثر من 60 دولة حول العالم .. تتجه أنظار كل لاعبي ولاعبات الإمارات المشاركين في الحدث وعددهم 361 لاعبا ولاعبة إلى الميدالية رقم 200 في إجمالي جولات النسخة الحالية / 2019 – 2020/ من البطولة التي بدأت في موسكو شهر يونيو الماضي، وحقق فيها أبطال الإمارات 40 ميدالية ملونة.

وانطلقت البطولة إلى طوكيو في نهاية يوليو التي شهدت صعود أبناء الإمارات إلى منصات التتويج 68 مرة، ومن طوكيو تحولت إلى لوس أنجلوس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر، والتي انتزع فيها لاعبو الإمارات 51 ميدالية ملونة، قبل أن يصلوا إلى محطة ريو دي جانيرو قلعة الجوجيتسو في العالم في نوفمبر الماضي، ويحصلوا فيها على 14 ميدالية ملونة، ليصل إجمالي عدد الميداليات التي حققها لاعبو أندية وأكاديميات الدولة إلى 173 ميدالية.

وتشير كل المعطيات إلى أن أبطال الإمارات على موعد مع تحقيق أكثر من 50 ميدالية ملونة خاصة في ظل المشاركة بعدد كبير من لاعبي الأندية والأكاديميات بالدولة، وعددهم 361 لاعبا ولاعبة في مختلف الفئات، كما أن جولة أبوظبي في العادة تشهد حصد العدد الأكبر من الميداليات في كل عام.

وتقام منافسات الحزام الأزرق الساعة الخامسة مساء، ، أما يوم غداًالجمعة فتبدأ في العاشرة والنصف صباحا، وسيتم تخصيصه للبالغين والأساتذة رجال وسيدات حزام أزرق، ومن الساعة الخامسة عصرا تقام منافسات “ملكة البساط” للمرة الثانية في مسيرة البطولة، والأولى في الوزن الثقيل، وذلك بعد نجاحها اللافت في المرة الأولى التي أقيمت بريو دي جانيرو، وتضم المنافسات 6 من أبرز وأقوى اللاعبات المصنفات في العالم بتلك الفئة بحيث يتم توزيعهن على مجموعتين.

وتقام النزالات بنظام الدوري في كل مجموعة، لتصعد منها الأولى والثانية في الترتيب بكل مجموعة لنصف النهائي وتلتقي أولى المجموعة الأولى مع ثانية المجموعة الثانية، وأولى المجموعة الثانية مع ثانية المجموعة الأولى، وتصعد الفائزتان إلى المباراة النهائية التي ستشهد الإعلان عن ” ملكة البساط” في العالم بعد نزالات مثيرة تقام على بساط مجهز بأعلى المواصفات.. فيما سيتم تخصيص اليوم الثالث لمنافسات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود من البالغين والأساتذة.

وأكد سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي أن بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو منتج إماراتي مميز، وصل إلى العالمية حاليا مع الوصول إلى النسخة الخامسة ، وأنها يوما بعد يوم تكسب أرضا جديدة وشعبية أكبر حول العالم، مما دفع الكثير من مدن العالم للتواصل معنا والتقدم بطلبات رسمية لتنظيمها سواء في أوروبا أو آسيا أو أميركا اللاتينية، مشيرا إلى أنها أكبر وأهم البطولات حول العالم تقام بنظام الجولات، على ضوء مستوى التنظيم الاحترافي، وتواجدها بقوة في أهم مدن العالم من موسكو إلى طوكيو إلى لوس أنجلوس ثم إلى ريو دي جانيرو وأبوظبي ثم لندن.

وقال الهاشمي: ” لم تعد أبوظبي جراند سلام مجرد حدثا رياضيا لأنها أصبحت جسرا من جسور التواصل للإمارات مع دول العالم، وباتت تحظى باهتمام رسمي وشعبي كبيرين في مختلف المدن التي تقام بها، وأكبر دليل على ذلك حرص فخامة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على حضورها في النسخة الرابعة، وكذلك حرص يوريكو كويكي حاكمة طوكيو على حضورها مرتين” .

توجه بهذه المناسبة بالشكر إلى جميع سفراء الدولة وممثلي السلك الدبلوماسي في المدن التي تقام فيها الجولات، على ضوء جهودهم وتعاونهم الكبير لدعم نجاح البطولة.

وتابع الهاشمي: ” مشروع الجوجيتسو في الإمارات تجاوز حدود الرياضة ليصبح ثقافة مجتمع، ولهذا حقق قفزات نوعية هائلة على المستويات كافة في وقت قصير، فليس من السهل أن يصل عدد ممارسي تلك الرياضة بالدولة 170 ألف لاعبا ولاعبة، في مختلف المراحل السنية، وليس من السهل أن نقترب من الرقم 100 ألف لاعب ولاعبة في برنامج الجوجيتسو المدرسي، وأن تصبح تلك الرياضة معتمدة بشكل رسمي في الكثير من مؤسسات الدولة.

وعن أسماء البطلات اللائي سيشاركن في منافسات ملكة البساط ..قال طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو :” إنه تم اختيار كل من سامنتا كوك، وتامرا سيلفا، وكيندال ريسينج، وجابريلي بيسانها، ومارتينا لينيا، وناتالي دي جيسيز، للمشاركة في منافسات الوزن الثقيل، وأنه يتوقع أن تحظى الجولة الثانية من منافسات” ملكة البساط” بكثير من الإثارة والمتعة والتشويق، نظرا لتقارب المستويات بين البطلات المشاركات، ولا سيما أنه يتم اختيارهن على ضوء سجل البطولات التي حققتها كل بطلة”.

وعن جوائز البطولة .. أوضح البحري أن جوائز أبوظبي جراند سلام تصل إلى 225 ألف دولار امريكي لأصحاب المراكز الأولى فضلا عن 200 نقطة في التصنيف الدولي لصاحب المركز الأول، و160 لصاحب المركز الثاني، و120 لصاحب المركز الثالث، وكلها حوافز تدفع المتنافسين لبذل أقصى جهد من أجل الفوز، وفيما يخص جوائز منافسات ملكة البساط، فستتجاوز الـ 40 ألف دولار أمريكي للمشاركات في النزالات.