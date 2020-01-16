الاتحاد للطيران تعلن التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفرعام 2050

أعلنت الاتحاد للطيران أمس، عن التزامها بخفض مستوى الانبعاثات الكربونية ليصل إلى صفر بحلول عام 2050، والتقليل من حجم الانبعاثات الكلي لعام 2019 إلى النصف بحلول 2035.

وتعمل الشركة على تحقيق طموحاتها لحماية البيئة من خلال مجموعة من المبادرات البيئية، بالتعاون مع شركائها في القطاع وباعتماد برنامج شامل لخفض معدلات الغازات الكربونية، مع التركيز على متطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق التي تخدمها.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: “بلغ الاهتمام العالمي بالبيئة مستويات عالية مع التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية. وتلعب مجموعة الاتحاد للطيران دوراً مهماً في خفض مدى تأثير قطاع الطيران على البيئة من خلال مبادرات مختلفة من إدارة استهلاك الوقود إلى الممارسات التمويلية المستدامة.”

وقال دوغلاس إن قطاع النقل الجوي بكل أطيافه، من شركات الطيران والموردين إلى مزودي خدمات المجال الجوي، مسؤولون عن المساعدة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وعلى الحلول أن تكون شاملة ومنسقة بدلاً من أن تكون منفردة ومتفرقة.وام