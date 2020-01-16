الإمارات ومصر.. بوصلة واحدة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن متانة ما يجمع بين البلدين الشقيقين الإمارات ومصر نابع من الإيمان بوحدة المسار والمصير المشترك، وأن العلاقات الأخوية على المستويين الرسمي والشعبي تحظى بكل الحرص اللازم للتنسيق والتعاون المشترك بين الدولتين مؤكداً سموه أهمية قوة جيش مصر سواء للعالم العربي أو للمنطقة وما يمثله من حصن للأمن والسلام والاستقرار، حيث بين سموه خلال افتتاح قاعدة “برنيس العسكرية” في مصر، أهمية تعزيز القدرات العسكرية العربية بما يسهم في تعزيز المكتسبات التنموية والإنجازات.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد في الكثير من المناسبات أهمية تحصين الأمن القومي العربي برمته، وخاصة من حيث ضرورة التعاون في مواجهة التحديات، أو من حيث تبيان مخاطر التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية لما لها من آثار سلبية عبر التسبب في التوتر واستنزاف الجهود، بالقول: ” الشعوب العربية تتطلع إلى التنمية والاستقرار وتنبذ الصراعات والحروب، لكن التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة هي التي تسبب التوترات وتستنزف الجهود والمقدرات”، وبين سموه ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بلعب دور فاعل في إرساء السلام خاصة أن الشرق الأوسط المنطقة الأهم للاستقرار العالمي برمته.

العلاقات الحقيقية بين الدول الشقيقة التي تعمل بجد لخير العالم العربي تظهر في أوقات التحديات، والإمارات بمواقف قيادتها الأصيلة كانت دائماً مع الأشقاء في مصر، وخلال الأزمات الكبرى التي مرت بالمنطقة منذ نهاية العام 2010، بينت الإمارات القدرة التامة على اتخاذ القرارات الشجاعة والتاريخية الحريصة على الأشقاء والنابعة من دعم الإرادة الشعبية والتوجه الوطني الذي يحفظ مكانة مصر وأهمية سلامتها، وفي الوقت الذي ترددت فيه الكثير من الدول في حسم أو إعلان موقفها، كانت الإمارات واضحة في الموقف الذي يثمنه الأشقاء لدوره الذي كان فاعلاً وحاسماً في دفع المجتمع الدولي إلى التجاوب بصدق والاعتراف بالتوجه الرسمي والشعبي الذي عبرت عنه مصر الحبيبة.

كما أن الدعم التنموي للأشقاء لا يتوقف بغية تأمين كل سبل المساعدة في سبيل الانطلاق بثقة نحو المستقبل، والمسيرة الأخوية خير شاهد على ما يجمع بين الشعبين من علاقات راسخة وتاريخية تلقى كل الحرص من القيادتين على دعمها وتمتينها لتصبح على ما هي عليه اليوم من نموذج حضاري مشرف للعلاقات “العربية – العربية” وما يجب أن تكون عليه، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ذلك بالقول: ” الحرص مشترك على التشاور المستمر حول القضايا والملفات والتحديات في البيئتين الإقليمية والدولية والإيمان بوحدة الهدف والمصير”.