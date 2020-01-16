محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من ميركل حول التعاون والمستجدات الدولية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من معالي أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

و بحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض سموه والمستشارة ميركل مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات والأحداث في المنطقة والسبل الكفيلة باحتوائها ومعالجة تداعياتها.. و أكدا أهمية بذل مزيد من الجهود و العمل على تعزيز أسس الأمن والاستقرار بها. وام