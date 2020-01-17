اختتام الاجتماع الخامس لوكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي

اختتم وكلاء وزارات المالية العرب، أمس، اجتماعهم الخامس الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في أبوظبي.

وناقش الاجتماع الأوراق والموضوعات المطروحة والتحضير والتنسيق للاجتماع القادم لمجلي وزراء المالية العرب والمقرر عقده في أبريل المقبل، كما ناقش كافة التحديات المتعلقة بالتشريعات الضريبية ودور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول العربية.

وترأس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماع الخامس لوكلاء وزارات المالية العرب، وشهد الاجتماع مشاركة معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الادارة لصندوق النقد العربي، إلى جانب وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، وخبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى حضور عدد كبير من المختصين في الشأن المالي في الدول العربية.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على أهمية اجتماعات وكلاء وزارات المالية العرب في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات، والحوار حول مختلف التطورات المالية والاقتصادية في المنطقة، الأمر الذي يساهم بدوره في تقوية النظام المالي العربي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية.

وقال سعادته: “تشكل هذه الاجتماعات منصة هامة للتعريف بالنموذج الإماراتي الرائد الذي تتمتع به الدولة، وخاصة على صعيد تجربتها في تطبيق إصلاحات الضرائب غير المباشرة والتي كان لها انعكاسات إيجابية على مسيرة التنمية والتنافسية، ومساهمتها في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.”

وناقش اليوم الأول من الاجتماع، ورقة عمل قدمها صندوق النقد الدولي بعنوان “خيارات السياسة المالية بين استيعاب الضغوطات الاجتماعية والكفاءة الإقتصادية”، وورقة عمل البنك الدولي حول “تطوير نظم التعليم للموائمة مع إحتياجات سوق العمل”، ودراسة مقدمة من صندوق النقد العربي حول “دور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول العربية” و”المعاملة الضريبية للخدمات والأدوات المالية في الدول العربية”.

وتضمن جدول أعمال اليوم الثاني، مناقشة الدول العربية على صعيد “إصلاحات الضرائب غير المباشرة” و”الشراكة بين القطاعين العام والخاص” من خلال عروض قدمها عدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، إلى جانب مناقشة عرض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول “التطبيقات الضريبية على خدمات التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية”.

وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة التحضيرات الخاصة بالمنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية وللاجتماع القادم لمجلس وزاراء المالية العرب، والمزمع عقده في نوفمبر المقبل، إلى جانب مناقشة واعتماد البيان الختامي للاجتماع.وام