20 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية في 11 جلسة

عززت أسواق المال الإماراتية من مكاسبها منذ بداية العام 2020، وسط عمليات شراء انتقائية تركزت في غالبيتها على الأسهم القيادية، ما منح القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بنحو 20 مليار درهم خلال 11 جلسة.

ويتضح من خلال متابعة حركة سوقي أبوظبي ودبي الماليين منذ 2 يناير الجاري، ارتفاع شهية التداولات من جميع فئات المستثمرين وفي مقدمتهم الاستثمار المؤسسي، في خطوة تظهر الحرص على الشراء بهدف الحصول على التوزيعات التي ستبدأ الشركات بالإعلان عن أرباح العام 2019 خلال الفترة القادمة.

وساهم في دعم الأداء الإيجابي للأسواق التوقعات المتفائلة بإعلان الشركات المدرجة أيضا عن نتائج مالية جيدة عن العام الماضي ،خاصة القطاعات القيادية ومنها قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات.

وبالعودة إلى تفاصيل حركة الأسواق منذ بداية العام 2020 فقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية الى مستوى 5179 نقطة مع نهاية تعاملات 16 يناير الجاري بزيادة نسبتها 2% مقارنة مع 5075 نقطة في ختام تعاملات 2019، وفي سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام عند 2828 نقاط بنمو نسبته 2.3% خلال فترة الرصد ذاتها.

وعلى مستوى سيولة التداولات فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين نحو 3.6 مليارات درهم خلال 11 جلسة وبذلك فقد بلغ معدل التداول اليومي 325 مليون درهم.

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من أسهم قطاعي البنوك والعقار بحسب ما تظهره تعاملات الجلسات العشر الأولى من العام 2020 فقد ارتفع سهم إعمار بنسبة 2.7% خلال هذه الفترة مغلقا عند 4.17 درهم فيما حقق سهم بنك دبي الإسلامي نموا بنسبة 3.8% الى 5.74 درهم وسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.6% الى 13.60 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.7% الى 15.58 درهم وبنك ابوظبي التجاري بنسبة 2.6% إلى 8.13 درهم وسهم الدار بنسبة 3.2% مغلقا عند 2.23 درهم، فيما صعد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.7% الى 5.59 درهم وسهم الاتصالات بنسبة 1.3% الى 16.58 درهم.وام