“طاقة أبوظبي” تطلق منصة جديدة للابتكار

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي “الشريك الرئيسي” لأسبوع أبوظبي للاستدامة أمس، عن إطلاق “منصة دائرة الطاقة للابتكار”.

تستهدف المنصة دعم توجهات إمارة أبوظبي لتحفيز الابتكار باعتباره أحد أدوات تحقيق ريادة المستقبل في مجال الطاقة و المساهمة في إيجاد أفكار وحلول مبتكرة من شأنها تعزيز توجهات الدائرة لتحقيق تحول الطاقة.

ترمي المنصة إلى استقطاب المبتكرين و خبراء القطاع و أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطلبة وأفراد المجتمع محلياً وإقليمياً وعالمياً للمشاركة بالابتكارات والأفكار الإبداعية الداعمة لقطاع الطاقة و الاستدامة البيئية على مستوى الطاقة كونها تتيح لزوّارها إمكانية تقديم ابتكاراتهم وفق فئات رئيسية في مجال الطاقة والاستدامة.

وقال عبد الله الخميري، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في الدائرة: “تؤمن دائرة الطاقة بدورها في دعم توجهات حكومة إمارة أبوظبي لتعزيز مبادئ الابتكار كأحد مقومات الارتقاء بالمجتمع المحلي والتحضير لمستقبل أكثر استدامة ورفاهية.. و اليوم نضع أمام كل المبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية المهتمين بقطاع الطاقة نافذة جديدة لتقديم ابتكاراتهم ومقترحاتهم لتطوير قطاع الطاقة في أبوظبي ودعم قدرته على تحقيق التحوّل المنشود ودعم مبادئ أمن الإمداد والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية”.وام