“كهرباء دبي” تسلط الضوء خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل على أبرز مشاريعها

سلطت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020، الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة بصفتها شريك الكفاءة للقمة إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن “أسبوع أبوظبي للاستدامة”.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تمضي قدما في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تسير عليها دولة الإمارات ليكون “عام الاستعداد للخمسين” نقطة انطلاق نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار في جميع القطاعات.

وشهدت منصة الهيئة في المعرض المصاحب للقمة اقبالا واسعا من زوار المعرض الذين أشادوا بجهود الهيئة ومشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030؛ ومشروع “الهيدروجين الأخضر” الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛ ومبادرة “شمس دبي” التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المباني والمنازل على تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على الأسطح لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة.وام