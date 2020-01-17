إنقاذ 34 مهاجراً قرب سواحل جنوب إسبانيا

أوقف الحرس المدني الإسباني ليلة أمس قاربين على متنهما 34 مهاجراً من منطقة المغرب الغربي قرب سواحل مدينة غرناطة جنوبي إسبانيا.

وكان أحد المهاجرين في حالة صحية سيئة استدعت نقله للمستشفى، بينما تم نقل المهاجرين الـ33 الآخرين إلى مركز لجوء مؤقت في ميناء متوريل في غرناطة فجر أمس في حالة جيدة.

وكانت القوات البحرية بالحرس المدني قد انقذت قارباً خشبياً على متنه 14 مهاجراً قرب موتريل ثم تلقت على الفور إخطاراً بوجود قارب مطاطي بالقرب منها توجهت إليه وأنقذت من على متنه 20 مهاجراً.وكالات