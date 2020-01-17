“طرق دبي” تعزز شبكة النقل البحري بـ 5 عبرات تراثية

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بإضافة 5 عبرات تراثية وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز وتوسيع شبكة النقل البحري في خور ومرسى دبي، وفي إطار سعيها لتطوير الخدمات وتحقيق الراحة لمستخدمي النقل البحري وبما ينسجم والغاية الاستراتيجية الثالثة “إسعاد الناس”.

وأوضح محمد أبوبكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة الطرق أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على خدمات النقل البحري في دبي من قبل السكان والزائرين والسائحين بالإضافة إلى كونها تؤدي دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز شبكة المواصلات العامة في الإمارة.

ولفت الهاشمي إلى أن هذه العبرات التراثية الخمس تتسع الواحدة منها إلى 24 راكباً، وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع في سبتمبر من العام الماضي، وسيتم تسلّم3 عبرات تراثية خلال شهر يناير الجاري على أن يتم استلام الـعبرتين الأخريين خلال فبراير المقبل.

وأضاف أن العبرات التراثية الجديدة تتمتع بمميزات منها أن وزنها أخف من مثيلاتها من العبرات التراثية الأخرى ومتطابقة مع كود دبي لأصحاب الهمم، وقد روعي في تصميم هذه العبرات امكانية تحويلها إلى عبرات كهربائية استنادا إلى خطة الهيئة في مجال الاستدامة البيئية. وام