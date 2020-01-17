فزعة “بيت الخير” تنفق مليون درهم على 43 مريضاً

دبي: الوطن

واصلت حملات فزعة الإلكترونية للدعم الطارئ نشاطها خلال عام 2019 وذلك عبر التطبيق الذكي ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني، وشملت (51) مريضاً من مختلف الجنسيات، وبلغ حجم الإنفاق على المستفيدين مبلغ (1.447.966) درهم.

وكانت “بيت الخير” قد أطلقت حملات فزعة الإلكترونية للدعم الطارئ عام 2018 لتلبية الاحتياجات الطارئة للمعسرين، ذهبت لمساعدة المرضى الذين يضطرون لعلاج باهظ الثمن أو عملية جراحية لا يملكون ما يغطي تكاليفها.

وتأتي حملات فزعة الإلكترونية ضمن برنامج “فزعة” الذي يضم مشروع المساعدات الطارئة ومشروع علاج ومشروع الغارمين، وقد نشطت حملات فزعة في عام التسامح لتلبية استغاثات المرضى المقيمين، الذين لا يغطي تأمينهم الصحي أمراضهم، بالإضافة إلى ما تنفقه “بيت الخير” على مشروع علاج، الذي المتوقع أن يصل إنفاقه إلى قرابة 5 مليون درهم.