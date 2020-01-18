آلاف العراقيين في الشوارع للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة

خرج آلاف المتظاهرين أمس الجمعة إلى شوارع بغداد، ومدن أخرى وسط وجنوب العراق، مطالبين بتشكيل حكومة جديدة برئاسة مستقل لا ينتمي لأي تيار، وذلك بعد مرور حوالي شهرين بلا حكومة إثر استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وبعد المظاهرات الحاشدة في الأسبوع الماضي للتنديد بالهجوم الأمريكي والإيراني على أراضيها، عاد الآلاف أمس للشوارع للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة مستقلة تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة.

ومن داخل ساحة التحرير، الموقع الرمزي للاحتجاجات منذ اشتعالها في 1 أكتوبرالماضي، ضد الفساد والبطالة، قال أحد المتظاهرين: “المظاهرات ستستمر ولن تتوقف مطلقاً” حتى تتحقق مطالب الشعب، وأوضح أن أعداد المتظاهرين “في تزايد”.

وقال المتظاهر المدعو صالح: “لن نعود لبيوتنا ولن نترك الميادين حتى تُنفذ مطالبنا”، موضحاً أن أحد هذه المطالب هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.وكالات