باكستان: السجن المشدد لمتظاهرين متشددين

أصدرت محكمة باكستانية احكاما بسجن اكثر من 80 متشدداً 55 عاما لكل منهم لمشاركتهم في احتجاجات تخللتها اعمال عنف ضد تبرئة آسيا بيبي، التي اتهمت بالتجديف.

واستمرت محاكمة المدانين أكثر من عام وهم افراد في هذه الحركة المتطرفة التي نظمت تظاهرات عنيفة في جميع أنحاء البلاد للتنديد بتبرئة بيبي التي حكم عليها بالإعدام في عام 2010 ثم برأتها المحكمة العليا في نهاية عام 2018.

بعد قرار تبرئتها، اغلق الآلاف من عناصر ومؤيدي الحركة خلال ثلاثة أيام الطرق الرئيسية في البلاد مطالبين بإعدامها.

وكانت الحركة المتطرفة دعت إلى قتل قضاة المحكمة العليا الذين اتخذوا القرار، كما حرضت الجيش على العصيان.

وأمرت السلطات باعتقال زعيمها كاظم حسين رضوي في سبيل التهدئة. وتم إطلاق سراحه في مايو 2019.ا.ف.ب