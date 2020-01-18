محكمة يابانية تقضي بوقف مفاعل نووي

أصدرت محكمة يابانية قراراً أمس الجمعة يلزم شركة تقوم بتشغيل محطة نووية بوقف أحد المفاعلات، رغم أنه مطابق للقواعد الحديثة.

وأصدرت محكمة “هيروشيما” العليا الإنذار القضائي الذي يحظر على شركة “شيكوكو” للطاقة الكهربائية تشغيل المفاعل النووي في محطة “ايكاتا” للطاقة النووية بجزيرة شيكوكو في جنوب غرب البلاد بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة.

وقال قاضي المحكمة كازوتيك موري في حيثيات الحكم إنه “لا يمكن استبعاد وجود صدع نشط بالقرب من المحطة النووية”، غير أنه أضاف أن الشركة لم تجر تحقيقاً كافياً فيما يتعلق بوجود صدع نشط من عدمه على بعد أقل من كيلومترين اثنين من المحطة.

وأشار موري أيضاً إلى “خطأ” في اتخاذ هيئة الرقابة النووية قرارا بالموافقة على استئناف العمل.

وقالت شركة “شيكوكو” في بيان إن القرار “مؤسف للغاية وغير مقبول على الإطلاق”، مضيفة أنها ستستأنف القرار.

ومن المقرر أن تعيد “شيكوكو” تشغيل المفاعل رقم 3 في إبريل المقبل، والذي كان متوقفاً عن العمل لإجراء عمليات تفتيش دورية، بينما قررت إخراج مفاعلين آخرين من الخدمة.

وقدم 3 من سكان إقليم ياماجوتشي المجاور دعوى استئناف ضد قرار صدر في مارس من جانب محكمة ياماجوتشي الجزئية فرع إيواكوني، يسمح لشركة “شيكوكو إليكتريك” بمواصلة عمل المفاعل رقم 3.

ووجه القرار ضربة شديدة لحكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي، التي تحرص على إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة عن العمل. كما يتجاوز قرارا من هيئة الرقابة النووية، التي تم تأسيسها في أعقاب أسوأ كارثة نووية في البلاد، بمحطة “فوكوشيما دايتشي” في 2011. وكالات