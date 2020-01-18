الأحزاب التونسية تقترح على الرئيس مرشحين لرئاسة الحكومة

قدمت الأحزاب التونسية مرشحيها لرئاسة الحكومة الى الرئيس قيس سعيّد الذي امامه مهلة حتى الاثنين لإعلان الشخصية التي سيكلفها تشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية.

ولم تتمكن حكومة الحبيب الجملي الذي رشحه حزب “النهضة” الإخواني ، من نيل ثقة النواب.

وبناء عليه، يتولى رئيس البلاد تكليف شخصية بعد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية خلال مدة عشرة أيام وفقا للفصل 89 من الدستور.

وستواجه الحكومة المقبلة تحدي نيل الثقة من برلمان مشتت الكتل افرزته انتخابات 6 اكتوبر.

وغالبية الأسماء المقترحة شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية لا انتماءات حزبية معلنة لها.

أمّا ثاني أكبر الكتل حزب “قلب تونس” (38 مقعدا) فقدم ستة أسماء بينها وزراء مالية سابقون هم محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة ورضا بن مصباح بالاضافة الى المعارض السياسي لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أحمد نجيب الشابي.

وقال رئيس كتلة الحزب حاتم المليكي لفرانس برس ان اختيار هؤلاء “تم وفق خلفياتهم الاقتصادية وانتمائهم للعائلة الديموقراطية الوسطية وخبرتهم في مجال الاقتصاد، وهي شخصيات لا يدور حولها جدل وقادرة على ارساء توافق بين العائلات السياسية”.

واشترط التيار الديموقراطي (22 مقعدا) في المقابل ان يكون رئيس الحكومة المكلف “من غير من تحملوا مسؤوليات حكومية قبل ثورة 2011، ومؤمنا بثورة الحرية والكرامة”. وأكد الحزب في بيان أمس عدم اعتراضه على وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ ووزير الطاقة والمناجم السابق المنجي مرزوق.

ووجه الرئيس التونسي قيس سعيّد 38 رسالة للأحزاب والائتلافات السياسية الممثلة في البرلمان لتزوده قائمة مرشحيها “بمراسلات مكتوبة” على ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الخميس.

واذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان حتى منتصف مارس، ففي امكان الرئيس التونسي حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي. ا.ف.ب