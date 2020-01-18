التظاهرات الجزائرية تفقد زخمها في السبوع الـ48

تظاهر عدة آلاف من الجزائريين الجمعة في شوارع العاصمة الجزائر للمطالبة ب”تغيير النظام”، وذلك في الأسبوع ال48 على التوالي للحراك الاحتجاجي الباحث عن زخم جديد.

وهتف المتظاهرون “جزائر حرة وديموقراطية” فيما أحاط بهم عدد كبير من عناصر الشرطة.

ورغم أنّ التعبئة لا تزال كبيرة، فإنّها تبدو متراجعة عن التظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية في شتاء وربيع 2019 أو حتى خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر وقاطعها الحراك.

ومن الصعب تقييم أعداد المشاركين بشكل دقيق في ظل الافتقار إلى إحصاءات رسمية.

وبعد نحو عام من انطلاق الاحتجاجات، فإنّ كثرا يطرحون أسئلة حول المسار الذي يتوجب أن ينتهجه حاليا هذا الحراك الاحتجاجي غير المسبوق، المتنوع والسلمي.ا.ف.ب