هاوي دراجات روسي يملك 800 دراجة تاريخية

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يقوم أندريه مياتييف هاوي الدراجات الروسي، وصاحب مجموعة الدراجات التاريخية، التي يبلغ عددها 800، بتنظيم مسيرة للدراجات التاريخية كل عام في موسكو.
في هذا العرض التمثيلي الممتع تتلاقى في آن معا أزمنة مختلفة يجمعها حب الدراجة. ومن ميزات هذا العرض أن المشاركين كافة يجب أن يرتدوا ملابس تاريخية تتطابق مع الزمن الذي يمثلونه.وكالات


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