غرفة أبوظبي تختتم المرحلة التأهيلية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين

أبوظبي- الوطن:

اختتم مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وصناعة أبوظبي، أعمال المرحلة التأهيلية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2020، والتي جاءت بعنوان “مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية”، ونظمها المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية بدول الخليج العربية للعمل في مجال التحكيم، ورفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم العام.

وكان البرنامج قد أطلق مرحلته التأهيلية بحضور سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي للدورة الحالية 2020، ويشارك في البرنامج لهذا العام 35 مشاركاً من دولة الإمارات ودول الخليج العربية.

ويتكون برنامج تأهيل وإعداد المحكمين من ست مراحل مرتبطة ويسمح إنجاز هذه المراحل للمشارك بالحصول على الشهادة الاحترافية التي تمكنه من القيد كمحكم معتمد بجدول محكمي مركز التحكيم الخليجي.

يلي ذلك المرحلة الأولى بعنوان “اتفاق التحكيم وضوابط صياغته” التي يجري خلالها التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وضوابطه وشروط صحته وآثاره ومبدأ استقلالية التحكيم، بينما تتناول المرحلة الثانية “إجراءات وإدارة دعوى التحكيم”، وتتعلق المرحلة الثالثة بحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، أما المرحلة الرابعة فتتعلق بتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، وتنتهي بالمرحلة الخامسة التي تتناول المحاكمة الصورية العلمية.