انفجار سيارة تستهدف متعاقدين أتراك في الصومال

انفجرت سيارة مفخخة، أمس السبت، في طريق الرابط بين مدينة أفغوي والعاصمة الصومالية مقديشو، مستهدفةً مجموعة من المتعاقدين الأتراك، حسب ما أعلنته الشرطة الصومالية.

وقال شاهد عيان لوسائل إعلام إن السيارة المفخخة استهدفت متقاعدين أتراكاً في الطريق، الذي يربط العاصمة مقديشو بمدينة أفغوي، على بعد 30 كيلومتراً جنوب مقديشو.

وأضاف الشاهد أن السيارة المفخخة اقتحمت مقهى، يقع خارج مقديشو، كان عمال أتراك وصوماليون يتواجدون فيه لتناول الغداء.

وأضاف الشاهد أن سيارة مفخخة اقتحمت الحاجز الأمني للمقهى واصطدمت به، مما أدى لانفجارها موقعةً قتلى وجرحى، لم يحدد عددهم بعد.

بدروه، أكد مصدر أمني وقوع الانفجار الذي استهدف المتقاعدين الأتراك، لكنه أكد أن الأضرار اقتصرت على تدمير سيارة مصفّحة تابعة للأتراك.

من جهته، قال الشرطي نور علي من أفغوي “: “سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكاناً أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء”. واعتبر أنه “من السابق لأوانه جداً معرفة حجم الخسائر البشرية”.وكالات