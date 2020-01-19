“الشارقة للآثار” تشارك في المعرض الدوري المشترك السادس لآثار “دول التعاون”

تشارك هيئة الشارقة للآثار في المعرض الدوري المشترك السادس لآثار دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الذي يقام في دولة الكويت خلال الفترة من 15 يناير الجاري حتى 15 فبراير المقبل بمشاركة مختلف الجهات المعنية بالآثار في دول المجلس.

وتقدم الهيئة خلال مشاركتها في المعرض الذي يقام تحت شعار “وحدة حضارية وتنوع ثقافي” معرضاً يتضمن مجموعة مجسمات لأهم المكتشفات الأثرية في مواقع التنقيب الأثري بإمارة الشارقة إلى جانب مكتبة مصغرة لإصدارات الهيئة المختلفة من الحوليات والكتب المتخصصة في المجال الآثاري إضافة إلى مطويات توعوية عن أهم المواقع الأثرية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد عيسى يوسف مدير الآثار والتراث المادي في هيئة الشارقة للآثار أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض التي تعزز التواصل بين الجهات المعنية بالآثار في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهم في تحقيق التكامل الخليجي المطلوب فيما يتعلّق بالبحث والتنقيب في آثار المنطقة والتعاون معاً لترويجها وتسليط الضوء عليها بين الباحثين والمهتمين وحتى الجمهور العادي والسياح.

وأشار إلى أن المعرض التوعوي المتنقل الذي يعرض جزءاً من آثار الشارقة وجهود هيئة الشارقة للآثار في حمايتها والحفاظ عليها لقي اهتماماً كبيراً من قبل المشاركين في المعرض الدوري المشترك السادس لآثار دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية ووسائل الإعلام التي بادرت إلى تغطية الحدث وهو ما يسهم في التعريف أكثر بآثار إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسعى هيئة الشارقة للآثار إلى تعزيز الخريطة الأثرية والتراث الثقافي لإمارة الشارقة من خلال البحث والتحري عن المواقع الأثرية والمناطق التاريخية المنتشرة فيها والقيام بعمليات التنقيب عن الآثار وترميم وصيانة المكتشفات الأثرية باعتبارها إرثاً تاريخياً وطنياً وإنسانياً إلى جانب التعريف بآثار دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل العربية والإقليمية والدولية. وام