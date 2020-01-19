اختتام الاجتماع الأول للجمعية العمومية للمجلس العالمي للتسامح والسلام في لشبونة

اختتمت أمس الجمعية العمومية للمجلس العالمي العالمي للتسامح والسلام اجتماعها الأول الذي استمر يومين في العاصمة البرتغالية لشبونة.

عقد الاجتماع بالتعاون مع اكاديمية لشبونة للعلوم بحضور معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وممثلين عن الفاتيكان والمنظمات الدولية ومنها منظمتي اليونسكو وتحالف الحضارات التابعتين للأم المتحدة و منظمات المجتمع المدني والنشطاء والأكاديميين والافراد العاملين في مجالات التسامح والسلام حول العالم .

وتعتبر الجمعية العمومية أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام الرئيسية وتضم في عضويتها ثلاث فئات الأولي الجامعات ومراكز البحوث المعنية بالتسامح والسلام في العالم والفئة الثانية مؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل في نفس المجال أما الفئة الثالثة فتمثل الأشخاص المستقلين العاملين في مجال التسامح والسلام حول العالم .

وناقش المشاركون دعم مساعي التسامح والسلام حول العالم و إرساء أفكار جديدة تساهم في إرساء ثقافة السلام حول العالم.

وقال معالي احمد بن محمد الجروان في ختام الاجتماع انه في إطار نشاط المجلس العالمي للتسامح والسلام وبعد إشهار الجمعية العمومية في مبني الأمم المتحدة بنيويورك العام الماضي بدأ المجلس بتفعيل دور الجمعية العمومية مشيرا الي ان الاجتماع الحالي في العاصمة البرتغالية لشبونة عقد بدعوة من الأكاديمية العلمية في لشبونة و من الحكومة البرتغالية حيث التقى عدد من خبراء المجلس العالمي للتسامح و السلام و هي الفئة المعنية بحوض البحر الأبيض المتوسط و شمال أفريقيا لرسم الخطوط الأولية لمنظومة الجمعية العمومية.

وأشار الجروان إلى ان الجمعية العمومية و بعد يومين من النقاشات المستمرة خرجت ببعض التوصيات المهمة منها تشكيل فرق عمل للتعامل مع قضايا الشباب و نشر قيم التسامح والسلام من خلال الشباب و التعامل مع الاعلام وكيفية الاستفادة من المنظومة الإعلامية علي الساحة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي بما يخدم عملية التسامح والسلام ..منوها ان تطبيق هذه التوصيات سيتم من خلال خبراء وشركاء للمجلس العالمي للتسامح و السلام.وام