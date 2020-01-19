اتحاد الكرة يهنئ حمدان بن راشد بلقب كأس الخليج العربي

دبي : الوطن

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس نادي النصر ، و سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي، نائب رئيس النادي رئيس مجلس الشرف ، و الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب بطولة كأس الخليج العربي للموسم الرياضي 2019-2020 بعد تغلبه على فريق شباب الأهلي بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت أمس الأول باستاد زعبيل بنادي الوصل .

ووجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي التهنئة لأعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء الجهاز الفني والإداريين واللاعبين وجماهير النصر بهذا الإنجاز الذي يُحقق للمرة الثانية بعد موسم 2014-2015 .

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالتنظيم المميز لنهائي كأس الخليج العربي في نسخته الحالية, مؤكداً أن رابطة المحترفين الإماراتية بذلت جهوداً رائعة من أجل إخراج الحدث بهذه الصورة المبهرة التي ازدانت بالحضور الجماهيري الغفير الذي ملأ مدرجات الملعب من مشجعي الناديين .

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الفريقين قدما مستوى فنيا عاليا جداً في مختلف محطات هذه البطولة وأثبتا أحقيتهما بالتأهل للمباراة النهائية التي فاز بها فريق النصر ، مشيداً كذلك بالطاقم التحكيمي الذي أدار المباراة بكل جدارة وقادها إلى بر الأمان .

كما أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالدور الذي لعبته وسائل الإعلام المختلفة والقنوات الرياضية في الترويج للمباراة النهائية من خلال البرامج المختلفة والإستديوهات التحليلية والنقل المباشر لكافة الأحداث المصاحبة للنهائي.وكالات