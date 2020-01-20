نيرتنكس يحلق بجائزة الشراع الكبرى لقفز الحواجز

أبوظبي: الوطن

توج الفارس الليتواني كريستابس نيرتنكس على صهوة الجواد «مون ريي»بلقب جائزة الشراع الكبرى في البطولة الدولية لقفز الحواجز لفئة الثلاث نجوم، والتي استضافتها ميادين الشراع بمنتجع الفرسان الدولي الرياضي في أبوظبي، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي العين وأبوظبي للسيدات واختتمت أمس الأول.

وأقيمت منافسات الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز تراوح ارتفاعها بين 150 ـ 160 سم، وتنافس فيها 50 فارساً، نجح منهم 6 فرسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز أكملها دون خطأ ثلاثة فرسان، وتصدرهم الفارس كريستابس نيرتنكس الذي سجل 34:79 ثانية، وحل في المركز الثاني الفارس البريطاني وليم فونيل على صهوة الجواد «بيلي ديامو» بزمن بلغ 37.35 ثانية، وحل ثالثاً مواطنه الفارس جاك ويتكر على صهوة الجواد «إلوكار في إي» مسجلاً 38.50 ثانية.

الفوز هو الثالث للفارس كريستابس، حيث حقق الأول في بطولة العين الدولية بتصنيف ثلاث نجوم ديسمبر 2018، وأحرز الثاني في بطولة أبوظبي الدولية لفئة الأربع نجوم مطلع العام الحالي.

توّج الفائزين في الختام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري أمين السر العام لاتحاد الفروسية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي باتحاد الفروسية، وسلطان محمد اليحيائي نائب مدير المجموعة الإقليمية السابعة، مدير نادي الشارقة للفروسية، وعمران العويس، رئيس البطولة.

الريسي يشيد بالتنظيم

أشاد أحمد ناصر الريسي بنجاح البطولة وبالتنظيم المميز لها، وثمن جهود إسطبلات الشراع في استضافة البطولات الدولية، وقال: التواجد الكبير للفرسان العالميين والأولمبيين في البطولات التي يمنح فرساننا المزيد من الخبرات ويعزز من حظوظهم في المستقبل،

وأضاف: البطولات الدولية التي تقام في الإمارات تشهد دائماً مشاركات كبيرة، وذلك لتوافر كل متطلبات نجاحها من ميادين على أعلى مستوى، ومرافق تتناسب ومتطلبات مثل هذه البطولات، وتنظيم متميز، ودعم لوجستي وفني راقي.

وفي المنافسات الأخرى، تصدر الفارس الألماني ديفيد ويل على صهوة الفرس «سبرينج دارك» الشوط التأهيلي الثاني، على ارتفاع 145 سم، مسجلاً 53:47 ثانية، وجاء ثانياً الفارس الأيرلندي مايكل بندر على صهوة الفرس الفرس «اتش اتش اس فورتون» بزمن 54:.76 ثانية، وحل ثالثاً الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي على صهوة الجواد «هوت ستاف» بزمن «55:91» ثانية.

وفي منافسات تحدي الجدار على ارتفاع 145 سم، حل في المركز الأول الفارس السعودي ناصر الشوّاف على صهوة الجواد «معين».

وضمن منافسات الهواة تصدر الفارس السوري يوسف ساواس على صهوة الجواد «إلتون»، شوط الجولة الواحدة، على حواجز 110 سم، وحل ثانياً مواطنه عدنان بارامبو على صهوة الفرس «ويندي بي»، وحصد فرساننا المركزين الأول والثاني في الشوط الثاني على حواجز 120 سم، عبر الفارس عبد الله محمد المازمي على صهوة الفرس «كاليستا»، والفارس عبد الله حمد الكربي على صهوة الفرس «داجونيتا»، وحلت ثالثة الفارسة البولندية أميليا موسيكا على صهوة الجواد «كونتنريكس».