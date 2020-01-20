سعيد الشرقي: تعديل قانون الوكالات التجارية يعزز تنافسية الشركات الوطنية العائلية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن التعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء لأحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية يحقق نتائج ايجابية للشركات العائلية التي لديها وكالات تجارية عبر توفير قنوات تمويل جديدة تمكنها من التوسع وزيادة حجم أعمالها من خلال وجود القواعد التي تعزز استمراريتها وتمكنها من نقل الملكية بسلاسة من جيل إلى جيل، فضلاً عن استفادة أسواق الأسهم والمستثمرين من دخول أسهم جديدة تمثل للشركات فرصة استثمارية ممتازة تجتذب السيولة المحلية الأجنبية وتعيد النشاط إلى التداولات.

ونوهت إلى أن تلك التعديلات تأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس أدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية يعد خطوة جديدة في إطار تطوير التشريعات المنظمة لقطاعات الأعمال في الدولة من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي ويهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم.وام