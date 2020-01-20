“إكسبو الشارقة” يختتم مشاركته في “ماتكا”

اختتم مركز إكسبو الشارقة مشاركته في معرض شمال أوروبا للسياحة والسفر “ماتكا”، الذي أقيمت فعالياته خلال الفترة 15 – 19 يناير الجاري في هلنسكي بفنلندا وذلك ضمن وفد إمارة الشارقة الذي ترأسته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

شهدت مشاركة المركز توقيع اتفاقية تعاون مع مركز المعارض في هلنسكي والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف المهنية بينهما والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة لدى الجانبين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات المتخصصة.

وجاءت مشاركة وفد المركز الذي ترأسه سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة في هذا الحدث العالمي الضخم بهدف الترويج لسياحة الأعمال في إمارة الشارقة والتعريف بالفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية التي ينظمها ويستضيفها المركز على مدار العام .

وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن مركز إكسبو الشارقة حرص من وراء مشاركته في المعرض على تسليط الضوء على أبرز الفعاليات والمعارض والأحداث التي تتضمنها أجندة المركز خلال العام2020 وأقربها معرض التعليم الدولي بنسخته السادسة عشرة الذي سينطلق في الـ22 من يناير الجاري وسيستقطب 120 مؤسسة أكاديمية من مختلف دول العالم وام.