بلحيف النعيمي يحضر ورشة “الهندسة الاحترافية”

نظمت وزارة تطوير البنية التحتية ورشة عمل بعنوان “الهندسة الاحترافية” بالتعاون مع معهد المهندسين المدنيين في المملكة المتحدة بحضور ورعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان وقيادات وموظفي الوزارة والبرنامج وعدد من الشركاء.

وأكدت الورشة – التي شارك فيها الدكتور المهندس صبيح خصاف العضو في معهد المهندسين المدنيين في المملكة المتحدة وأقيمت في مقر الوزارة بدبي – على أهمية الهندسة الإحترافية وفوائد ترسيخ فكر الهندسة الاحترافي في دولة الإمارات وسبل تمكين المهندسين من ممارسة الاعمال الهندسية بطرق احترافية وأهمية مواكبة التوجهات العالمية في ذلك المجال للنهوض بالعمل المؤسسي والهندسي.

وذكرت نورة الكعيبي مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة تطوير البنية التحتية أن الورشة تأتي في إطار استراتيجية وزارة تطوير البنية التحتية الرامية إلى تعزيز الكفاءات الهندسية واكتساب المهارات التي تساعدهم على الارتقاء بالعمل والوصول به إلى أعلى مجالات التميز والتطور والإبتكار ومواكبة التوجهات الهندسية العالمية الأمر الذي يدعم توجه الدولة المستقبلي ويساهم في تحقيق رؤية الإمارات بان تكون ضمن الأفضل عالميا بحلول العام 2021 .

وأوضحت أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية المتميزة التي تهتم الوزارة بتنظيمها بشكل مستمر في سبيل تطوير المهارات والكفاءات وتعزيز الجانب العملي والوظيفي الفعّال لدى موظفي الوزارة بشكل عام وتمكينهم بشكل يثمر مزيدا من النجاحات وتطوير منظومة العمل المتميز والفعال والمبتكر .

وفي ذات السياق وفرت نقابة المهندسين المدنيين في المملكة المتحدة خلال ورشة العمل الفرصة للحصول على العضوية والزمالة الاحترافية من المجلس الهندسي في المملكة المتحدة عن طريق الإشتراك بعضويات النقابة التي تؤهل المهندس لإجتياز الإختبارات المطلوبة للحصول على لقب “المهندس المحترف “.وام