“إصلاحية دبي” تصدر 1158شهادة لمن يهمه الأمر إلكترونياً للنزلاء

دبي: الوطن

أظهر تقرير للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية في شرطة دبي، انخفاض عدد المتعاملين حضورياً لإصدار شهادات لمن يهمه الأمر للنزلاء، وذلك بعد تحويل خدمة الحصول على الشهادة من يدوية إلى إلكترونية عبر الموقع والتطبيق الذكي لشرطة دبي منذ شهر سبتمبر الماضي.

وأكد العميد مروان عبدالكريم محمد عبدالكريم جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية بالوكالة، أن شرطة دبي أصدرت 1158 شهادة لمن يهمه الأمر إلكترونياً منذ تطبيق الخدمة في سبتمبر من العام الماضي.

وكانت شرطة دبي أعلنت عن التحول الذكي في تقديم خدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للنزلاء في المؤسسات العقابية والاصلاحية في دبي، ليتم تقديمها على الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي، وذلك في إطار التحول الذكي في مجال تقديم الخدمات للمتعاملين.

وأوضح العميد مروان عبدالكريم محمد عبدالكريم جلفار، أن التحول في الخدمات المختلفة لتكون الكترونية، تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بالتحول الذكي في مختلف الخدمات الحكومية تسهيلاً على المتعاملين واختصاراً للوقت والجهد.

وأضاف أن الاشراف الدائم ودعم معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أسهم في الارتقاء في مختلف الخدمات المقدمة للجمهور لإسعادهم وتقديم خدمات مبتكرة ونوعية، لافتاً إلى أنه يمكن للمتعامل طلب شهادة لمن يهمه الامر حضورياً بقيمة 195 درهما، أما الكترونياً فالسعر ينخفض إلى 95 درهم وذلك تشجيعاً للمتعاملين على تنفيذ الخدمات الكترونيا.