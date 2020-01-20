عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم تحقيق أمن واستقرار ليبيا وعدم التدخل في شؤونها

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي وفد الدولة المشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا أمس في ديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برعاية الأمم المتحدة و بمشاركة دولية رفيعة من رؤساء ووزراء خارجية عدد من دول العالم وعدد من المنظمات الدولية.

و أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجهود جمهورية ألمانيا الاتحادية لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام الذي يعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.

و أكد سموه أن دولة الإمارات رسالتها دائما للعالم رسالة سلام وتنمية و تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة القائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية و مساعدة الشعب الليبي الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيقه الوحدة والتنمية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان برعاية الأمم المتحدة لهذا المؤتمر الدولي الهام ونوه بجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا مؤكدا أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

كما أكد سموه على ما يجمع دولة الإمارات و جمهورية ألمانيا الاتحادية من علاقات استراتيجية راسخة تشهد نموا وتطورا مستمرين و الحرص على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

ضم وفد الدولة سعادة سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في برلين معالي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

جرى خلال اللقاء – الذي عقد على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا – بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والدور الهام لمؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع دولة الإمارات و الولايات المتحدة الأمريكية و الحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سعادة سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في برلين سعادة شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.

جرى خلال اللقاء – الذي عقد على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا – بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها بين الجانبين.

و استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك ومنها الشأن الليبي ودور مؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة الليبية.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز مجالات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة والعمل المشترك من أجل إحلال السلام و الاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشاد سعادة شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي بالدور الهام الذي تقوم به دولة الإمارات دعما لجهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد تسوية سلمية للأزمة في ليبيا.

حضر اللقاء سعادة سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وام