أرجنتينا جريل يفتتح ثاني فروعه على شاطئ لا مير

كشف ’أرجنتينا جريل‘، المطعم الأرجنتيني العصري الواقع في ’ذا بوينت، نخلة جميرا‘ عن افتتاح فرعٍ ثانٍ له في ’لا مير‘، الوجهة الشاطئية النابضة بالحياة. ويتألق المطعم الجديد بطابعٍ فريدٍ ينضح بالروح الأرجنتينية العريقة المتمثلة باستخدام طرق الطهو التقليدية ’أسادو‘، فضلاً عن الأعمال الفنية المفعمة بالحياة وإيقاعات أمريكا اللاتينية التي تضفي أجواء البهجة على المكان. بينما تزهو تصاميم المطعم الرائعة وعناصر الديكور بتفاصيلٍ مستوحاة من الفن التكعيبي والسوبرماتي، وتبرز الديكورات الداخلية كعمل فني يدعو لتأمل جمالها.

ويضم المطبخ ثلاثة مواقد شواء على الطريقة الأرجنتينية وفرن ’جوسبر‘ وأكبر غرفة لحفظ اللحوم في دبي، ما يضمن للضيوف الاستماع بتجربة طعامٍ أصيلةٍ وفريدةٍ، حيث يتم طهو جميع أنواع الحوم وفقاً لطريقة ’أسادو‘ الخاصة بإعداد الطعام على الفحم بأسلوبٍ يجسّد فلسفة تناول الطعام في الأرجنتين. وتحفل قائمة ’أرجنتينا جريل‘ بطيفٍ واسعٍ من الأطباق اللذيذة وخيارات اللحوم، بما فيها: تشكيلة متنوعة من السلطات والمأكولات البحرية وأصناف الحساء وغيرها من الأطباق الجانبية، فضلاً عن الخضروات والفواكه الطازجة. وتضمن الوجهة الجديدة لعشاق اللحوم المشوية تقديم ألذ الأطباق الحافلة بالنكهات الأرجنتينية الفريدة، إذ يتم تحضير كل وجبة على مواقد الشواء المميزة. ولطالما جمعت تقنيات الطهو الأرجنتينية بين المطبخين الإسباني والإيطالي، ما يتيح قائمة طعام تضم باقةً من الخيارات التي تناسب أذواق الضيوف الذين لا يألفون المطبخ الأرجنتيني.

وعلاوةً على الأطباق الشهية يتميز المطعم بأجوائه الرائعة، حيث يقدم عروضاً ضوئية فريدة تنتقل بالضيوف من الأجواء الهادئة والمريحة إلى أجواءٍ مفعمة بالحيوية والنشاط خلال فترة المساء. ولا تتوقف التجربة الفريدة عند هذا الحدّ؛ إذ يتيح المطعم لزواره فرصة الاستمتاع بالمذاق الشهي لأطباق الحلويات والتلذذ ببعض أشهر المشروبات الأرجنتينية اللذيذة، فضلاً عن قضاء أوقات ممتعة طوال الليل والرقص على إيقاعات التانغو، حيث يقدم المطعم كل يوم بين الساعة 8 و10 ليلاً حفلةً مميزةً على أنغام الموسيقى اللاتينية.

وسيحظى زوار ’أرجنتينا جريل‘ في ’لا مير‘ بإطلالةٍ مذهلةٍ على البحر وأفق دبي، كما يضمن لهم تجربةً غامرةً تصحبهم في رحلة طهو استثنائية إلى أمريكا اللاتينية.