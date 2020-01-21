ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل زفاف خليفة أحمد الرميثي

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف خليفة أحمد محمد صالح الرميثي إلى كريمة سالم عامر سالم الأشخري في منطقة الفلاح في أبوظبي. وهنأ سموه العريس وذويه بهذه المناسبة متمنيا له حياة أسرية سعيدة.

وأعرب ذوو العريس والعروس وأهالي المنطقة عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان حفل الزفاف ومشاركته أفراحهم.

وتخللت حفل الاستقبال – الذي حضره المدعوون والأقارب والأهل – عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية. وام