اختتام المؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية بدبي

أختتم المؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية أعماله نسخته الثامنة أمس في دبي حيث وفر فرصاً مثمرة للتعاون والتعارف بين الأطباء والباحثين المهتمين بالمجال الوراثي.

ويعد هذا المؤتمر الذي نظمه المؤتمر المركز العربي للدراسات الجينية – أحد فروع جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أكبر حدث من نوعه في المنطقة العربية وأضخم تجمع للعلماء والباحثين المتخصصين في علوم الوراثة البشرية.

وناقش المؤتمر موضوع “علم الوراثة السريري” وركز برنامجه العلمي على الجوانب الوراثية لإضطرابات النمو العصبي والإضطرابات الأيضية وعلم التشوه الجسدي وعلم الوراثة السكاني وعلاقته بالأمراض

اضافة الى مواضيع “الوضع الحالي للإختبارات الوراثية لإضطرابات النمو العصبية” “وراثيات الإعاقة الذهنية: ماذا تعلمنا من التقنية الحديثة” و”التشوهات الجسدية في عصر الوراثة السريرية” و”تبني أساليب منهجية في عصر الجيل القادم للتسلسل الجيني”. وام