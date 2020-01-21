انطلاق الحوار الثقافي الإماراتي الكوري تحت شعار “تلاقي الثقافات”

أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية والمتحدة ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية صباح أمس رسميا برنامج “الحوار الثقافي الإماراتي الكوري لعام 2020″، وذلك في فعالية خاصة أقيمت بهذه المناسبة في مسرح أبوظبي الوطني بالتزامن مع احتفاء الدولتين بالذكرى الـ 40 لعلاقاتهما الدبلوماسية بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي بارك يانغ- وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري وسعادة كوون يونج وو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وفي مستهل فعالية الإطلاق الرسمي لبرنامج الحوار الإماراتي الكوري لعام 2020 ألقت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة كلمة عبرت خلالها عن اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقات المتميزة التي تجمعها مع كوريا الجنوبية حيث شهدت علاقات التعاون بين البلدين تطوراً استثنائياً منذ تأسيسها قبل أربعين عاما تجسد ذلك في التقارب بين الشعبين بفعل إرادة قوية من قيادة البلدين والمشتركات الإنسانية والقيم الحضارية حتى باتت العلاقات الإماراتية – الكورية أكثر قوة ومتانة مع تنامي خطوات الشراكة الاستراتيجية الخاصة في مختلف المجالات والزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين وكان آخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فبراير الماضي إلى العاصمة سيؤول.

وقالت معلي نورة الكعبي” تقوم علاقات البلدين على رؤية عميقة تتمثل بتسخير العلاقات الثنائية في خدمة القطاعات التنموية ودفع التعاون المستقبلي إلى آفاق جديدة وقد كانت هذه الرؤية هي المحفز والمهم نحو تعزيز العلاقات الثقافية على مختلف المسارات ومن بينها افتتاح المركز الثقافي الكوري في أبوظبي، واستضافة مهرجان خاص بالثقافة الكورية أصبح اليوم حدثاً رئيسياً على أجندة الفعاليات السنوية وكذلك افتتاح فرع معهد “كينج سيجونغ” في جامعة زايد” والذي شهد تزايدا في أعداد الطلبة الراغبين في التعرف على اللغة والثقافة الكورية عاماً بعد آخر”.

وأضافت معاليها “نخطو خطوة أخرى بالإطلاق الرسمي للحوار الثقافي الإماراتي الكوري تحت شعار ” تلاقي الثقافات” والإعلان عن أجندة وبرنامج الحوار والذي يتضمن العديد من الفعاليات والمبادرات التي ستتنوع بين الثقافة والأدب والفن والإبداع والتي ستجسدها المعارض الفنية وعروض الأداء وورش العمل واللقاءات والجلسات الحوارية معربة عن املها فى أن تكون هذه الأجندة منصات للتلاقي تسهم في فتح قنوات الحوار بين المبدعين في كلا البلدين والخروج بمشاريع فنية وثقافية مستدامة يكون لها أثرها الإيجابي على توطيد العلاقات بين الساحة الثقافية في كلا دولة الإمارات وكوريا.

وقالت ” يشرفنا اليوم أن نستضيف أول فعالية ضمن عام الحوار الثقافي الإماراتي الكوري في جامعة زايد التي تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وضع ركائز وأسس العلاقات مع الجمهورية الكورية”.

وأكدت معالي نورة الكعبي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ودعم الشباب والموهوبين في المجال الثقافي، وتعليم الفنون وهي أيضاً ضمن مجالات الحوار الثقافي الإماراتي الكوري التي سنعمل خلال العام الجاري على توسيعها وتطويرها من خلال تبادل الخبرات بين بلدينا بهدف إعداد المبدعين المتميزين وقادة الثقافة والفنون والمواهب الشابة القادرة على تمثيل دولتينا في مختلف المحافل ولمنصات الفنية والثقافية والإبداعية.

ومن جهته أشار معالي بارك يانغ- وو وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري في كلمته إلى جملة من الفعاليات الثقافية المتنوعة التي ستقدمها الحكومة الكورية من أجل تقديم الثقافة الكورية بشكل شامل في مجالات الثقافة والفنون والرياضة والسياحة.

وقال معاليه” تتطور الثقافة أكثر وتصبح أجمل عندما تتواصل مع الثقافات الأخرى، ليس عند بقائها في مكان واحد. فأثق بأن الثقافتين الإماراتية والكورية ستشهدان تطورًا كبيرًا في العلاقات الثقافية من خلال اللقاءات الثقافية المتنوعة ومواصلة التواصل المتبادل في مختلف المجالات بين البلدين في ظل تنفيذ الفعاليات والمهرجانات بمناسبة عام الحوار الثقافي الإماراتي الكوري.وام

وزير الثقافة الكوري: فعاليات الحوار الثقافي تجسد صداقة البلدين

أكد معالي بارك يانغ- وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري ان العلاقات بين جمهورية كوريا ودولة الإمارات تشهد تطورا ملحوظا بين البلدين وباتت نموذجا يحتذى به في العالم .

وأضاف إنه مع احتفالنا بمرور 40 عاما على العلاقات بين البلدين فان هناك اهتماما متزايدا من جانب المواطنين الكوريين بالتعرف على ثقافة وتاريخ دولة الإمارات وذلك يعكس ما يجمع الشعبين الصديقين من علاقات متميزة.

وأشار معاليه إلى أن تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين سيسهم في زيادة معرفة المواطنين الكوريين بالثقافة والتاريخ الاماراتي وكذلك اطلاع المواطنين الاماراتيين في تاريخ الثقافة الكورية.

وأكد معالي بارك يانغ أن تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين سينعكس كذلك على تعزيز وتطوير مستوى العلاقات الثنائية التي تشهد نموا مستمرا في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين مشيرا الى أن العام الجاري 2020 سيشهد تنظيم فعاليات متنوعة للحوار الثقافي بين البلدين بما يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين …متمنيا أن تكون هذه الفعاليات منصات للتلاقي تسهم في فتح قنوات الحوار بين الشعبين في كلا البلدين .

وقال في ختام تصريحه أن المجالس التي يتم تنظيمها في كوريا والإمارات يمكن ان تشكل وجها آخر للتعاون بين البلدين الصديقين حيث توفر منصة لمواطني البلدين من أجل التلاقي والتبادل التجارب والخبرات وإعداد مبدعين متميزين وقادة الثقافة والفنون والمواهب الشابة القادرة على تمثيل دولتينا في مختلف المحافل ولمنصات الفنية والثقافية والإبداعية.