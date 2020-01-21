“ام بي اف الوطنية” ومركز محمد بن راشد يطبعان مليون نسخة من “المختصر” لتفسير القرآن الكريم

بحثت مجموعة “ام بي اف” الوطنية خلال اجتماعها مع مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف ودار المختصر للنشر والتوزيع بمكة المكرمة التعاون و دعم نشر كتاب المختصر لتفسير القرآن الكريم عالميا وطباعته وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية.

حضر الاجتماع الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجموعة “ام بي اف” وفيصل سالم بن حيدر المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام وفضيلة الشيخ نايف بن سعيد الزهراني المدير العام والمشرف على مشروع ” المختصر في تفسير القرآن” ومعاذ عبدالمغني مدير تطوير المشاريع بمركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف وذلك بمقر المجموعة.

وقدم الزهراني للقاسمي نسخة فاخرة من كتاب (المختصر في تفسير القرآن الكريم) واستمع القاسمي إلى شرح مفصل عن فكرة المشروع ومميزاته وإنجازاته و رؤيته ورسالته وأهدافه وتراجمه والمشاريع المرتبطة به وأوقافه.

وتناول الاجتماع الخطط المستقبلية للتوسع في نشر وتوزيع المختصر لتفسير القرآن الكريم حيث يعكف مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف في الوقت الحالي على طباعة المختصر بنحو 14 لغة أبرزها الفرنسية والاسبانية والصينية.

وأكد الشيخ محمد بن فيصل القاسمي أن خدمة القرآن الكريم هو الشرف الحقيقي الذي يسعى كل مسلم لنيله ..مشيرا إلى أن دعم المراكز والمؤسسات المعنية بخدمة القرآن واجب لابد من القيام والوفاء به من أجل خدمة القرآن.

وقال القاسمي إن دعم خدمة القرآن الكريم نشراً وتوزيعاً وتفسيراً ومدارسةً وتدبراً وترجمةً لمعانيه للغات الأخرى ونشر ذلك هو من أولى المصارف وأفضل أوجه الخير التي ينبغي أن يتسابق فيها المحسنون لأن القرآن الكريم لا يستغني عنه المسلم في كل حين وكل شيء في حياة المسلم مرتبط بهذا الكتاب العظيم.وام