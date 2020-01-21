نهيان بن مبارك يفتتح الجلسة الحوارية “الوقاية من التنمر”

أبوظبي – أماني لقمان:

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الجلسة الحوارية لأولياء الأمور التي عقدت بمقر الاتحاد النسائي العام أمس لمناقشة اقتراحات ومبادرات من المجلس الاستشاري للأطفال حول برنامج الوقاية من التنمر.

وقال معاليه في كلمة له في افتتاح الجلسة إنه ينتهز هذه المناسبة، كي يرفع باسم الجميع التحية والاحترام والشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لمساندتها الكريمة لكل مبادرة جادة تستهدف النهوض بأبنائنا وبناتنا، وتيسير كل وسائل الحياة الآمنة لهم، وإعدادهم لمواجهة تحديات الحياة، والتعامل الناجح، مع كل ما قد يتعرضون له، من تصرفاتٍ معيبة، أو سلوكيات خاطئة.

وأوضح أنه يحضر هذه الجلسة التي ستسهم في توعية أولياء الأمور عن كيفية وقاية الأطفال من ظاهرة التنمر، وقال: “هذه الظاهرة السيئة، التي تؤثر فيهم بشكلٍ سلبي للغاية مؤكداً أن وزارة التسامح، تشترك مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في تنظيم هذه الحلقة النقاشية، ومن هنا فإنها نعبر عن اعتزازنا الكبير، برؤية سمو “أم الإمارات” الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجهودها المتواصلة، في رعاية الطفولة، وحرصها القوي على توفير سُبل تنمية طاقات الطفل، وتطوير قدراته، وتوفير سُبل الحياة الآمنة والسعيدة له باعتبار أن ذلك، هو المنطلق الرئيسي لتحقيق تنمية بشرية ناجحة، تشكل الركائز الأساسية والجوهرية، لمسيرة الوطن، والنهوض به، على كافة المستويات”.

وعبر عن الفخر والاعتزاز، برؤية قادة الوطن الكرام، وقناعتهم الكاملة بأن أطفالنا، حين تتوفر لهم تربية صالحة من قبل أسر واعية، ومعلمين مخلصين، وحين تتوافر لهم أيضاً، بيئة صالحة من قبل أصدقاء طيبين، ومجتمع آمن ومتسامح، فإنهم ينشأون على الفضيلة، وحب الناس، وحب الوطن والعزم والتصميم على العطاء والإنجاز يحققون بذلك ما نرجوه لهم من نجاح في الدراسة، وتفوق في المواهب، وتميز في الصداقات البناءة والمفيدة مشيراً إلى أن هناك قناعة قوية، لدى قادة وشعب الإمارات بأن الأطفال إنما يحققون ما نسعى إليه في هذا الوطن العزيز من نشأة أجيال قادرة ومتميزة تضم إلى جانب العلم والمعرفة، أفضل جوانب الصحة النفسية، في إطارٍ من المبادئ القويمة، والسلوك الفاضل والنبيل.

وأكد أن وجودنا معاً في هذه الحلقة النقاشية إنما هو دليل على أن تحقيق هذه الأهداف والغايات إنما يتطلب،التضافر القوي من الجميع، والعمل المشتركمن كافة قطاعات المجتمع وإننا نتفق جميعاً أن ظاهرة التنمر، تمثل واحدة، من أرذل الظواهر التي يواجهها الأطفال، سواء في المدرسة أو في الشارع أو حتى من خلال الشبكات الإلكترونية ووسائل التواصل المجتمعي كما أننا نتفق تماماً أن الآباء والأمهات لهم دور محوري في تشكيل سلوك أبنائهم وبناتهم باعتبارهم المعلمين الدائمين لهم.

وقال إن مسؤولية الآباء والأمهات في مكافحة هذه الظاهرة الخبيثة هي جزء مهم وأساسي في مسؤوليتهم تجاه أبنائهم وبناتهم، ويتطلب منهم التعامل مع هؤلاء الأبناء والبنات بشفافية، وفتح قنوات الحوار معهم، والتقرب إليهم، واحترام آرائهم، وتعويدهم على الحديث بصراحة عن حياتهم بالإضافة إلى ملاحظة أية تغييرات مقلقة أو غير طبيعية، في سلوكهم، والتعامل معها، بقدرة وحكمة.

وأشار إلى أن نتائج البحوث والدراسات في هذا المجال تؤكد على أهمية أن يبدأ التفات أولياء الأمور إلى ظاهرة التنمر، في مرحلة مبكرة من عمر الطفل، وأن يسعى أولياء الأمور دائماً، إلى التعرف إلى هذه الظاهرة، والإحاطة بخصائصها وأعراضها، ويأخذون في ذلك، بمبادئ الحوار، والمشاركة في المناقشات والفعاليات الملائمة، وأن يتواصلوا كذلك، مع المدارس، وأولياء الأمور الآخرين، لاكتساب المعارف والخبرات، من أجل فهم سلوك الطفل وشخصيته، وكيف يكون التعامل معه من أجل إرشاده وحمايته من أجل القضاء، على أية نزعة لديه، للتنمر بالآخرين كما ان على أولياء الأمور كذلك، مسؤولية كبرى، في أن يكونوا نماذج تحتذى لأطفالهم، في التعامل مع الناس، بتسامح، وأخوة، واحترام، ومحبة، وحث أبنائهم وبناتهم، على أن يكونوا، على مستوى التوقعات الواضحة والمحددة، في هذا المجال وكذلك على مؤسسات المجتمع، وبالذات المدارس ومؤسسات رعاية الطفل، مسؤولية خاصة، في توفير المعارف والخبرات اللازمة، لأولياء الأمور، للتعامل مع هذه الظاهرة، وفي تحقيق العمل الجماعي المنشود، على كافة الجبهات، من أجل التخلص منها، وبشكلٍ كامل.