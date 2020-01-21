“أبوظبي للتنمية” يبحث تعزيز التعاون المشترك مع إثيوبيا

التقى سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وفداً إثيوبياً برئاسة معالي موفريات كامل وزيرة السلام بحضور سعادة خليفة القبيسي نائب المدير العام وعدد من مسؤولي الصندوق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة خاصة فيما يتعلق بالجانب التنموي ودور الصندوق في تحقيق التنمية المستدامة في أثيوبيا، إضافة إلى بحث الفرص التنموية والاستثمارية المشتركة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وقال سعادة محمد سيف السويدي إن زيارة الوفد الإثيوبي فرصة مهمة للتباحث بشأن المجالات المتاحة كافة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الأثيوبية يسعيان إلى تطوير العلاقات في النواحي جميعها.

وأشار سعادته إلى حرص الصندوق على توسيع نشاطاته التنموية في الدول النامية خاصة في القارة الأفريقية لا سيما وأن المشاريع التي يمولها في إفريقيا حققت نتائج إيجابية وساهمت بشكل ملموس في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها عبرت وزيرة السلام الإثيوبية عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية على ما يقدمانه من مساعدات تنموية لبلادها مشيدة بما حققه الصندوق من إنجازات في مجال تمويل المشاريع الإنمائية، إضافة إلى جهوده في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول حول العالم.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي مع الحكومة الإثيوبية منذ عام 2012 عبر تمويل مشروعين تنمويين بقيمة إجمالية بلغت 119.4 مليون درهم. وام