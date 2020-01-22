السجن 13 عاماً للرئيس السابق للانتربول بتهمة الفساد في الصين

أعلن القضاء الصيني أمس أنه حكم بالسجن 13 عاما وستة أشهر على الرئيس السابق للانتربول، الصيني مينغ هونغوي الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته بالفساد.

واعلنت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولى في تيانجين أنه حكم أيضا على مينغ نائب وزير الأمن العام الصيني السابق بدفع غرامة قدرها مليونا يوان “حوالى 260 ألف يورو”.

وكانت الصين أعلنت في اكتوبر 2018 أن مينغ الذي اختفى بعد وصوله إلى بلده، يخضع للتحقيق “للاشتباه بانتهاكه القانون”.

وكان مينغ أول رئيس صيني للانتربول. ا.ف.ب