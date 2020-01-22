هواوي تطلق هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G في الإمارات

تم طرح “ملك هواتف الجيل الخامس “HUAWEI Mate 30 Pro 5G الذي طال انتظاره في متاجر هواوي ومتاجر مختارة وعبر منصات الإنترنت بسعر 3899 درهم إماراتي وسيتوفر الهاتف إبتداءً من 23 يناير بألوان فريدة ومتنوعة Emerald Green و Vegan Leather Orange.

يُعد HUAWEI Mate 30 Pro 5G أول هاتف ذكي من الجيل الثاني على مستوى العالم، يستخدم معالج Kirin 990 5G الذي يدعم شبكات 2G/3G/4G وكذلك شبكة 5G NSA (الشبكة الغير مستقلة) و 5G SA (الشبكة المستقلة)، الشيء الذي سيضمن للمستخدم التحويل السلس بين شبكة الجيل الخامس NSA (الشبكة غير مستقلة) إلى الشبكة الأسرع SA (الشبكة مستقلة). بالإضافة إلى ذلك يدعم HUAWEI Mate 30 Pro 5G الرائد شريحتي SIM (من الجيلين 5G+4G) و FDD و TDD الذين يغطيان منطقة أوسع من نطاقات التردد الخاصة بشبكات الجيل الخامس.

يُعتبر التصميم المبتكر تطويرًا أيضًا في الهواتف الذكيّة التقليدية. تُمثل شاشة HUAWEI Horizon Display الجديدة المنحنية من الطرفين نقلة جديدة من الشاشات المسطحة التقليدية نحو الشاشات الكاملة ثلاثية الأبعاد التي تزود المستخدمين بتجربة فريدة. هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G يدعم خاصية التحكم عبر الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI Gesture Control، والتي تتيح للمستخدمين إنجاز المهام والتفاعل مع الشاشة دون لمسها. وتُتيح خاصية الدوران التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي AI Auto Rotate إمكانية تدوير الشاشة رأسياً أو أفقياً بشكل تلقائي حال اكتشاف وقياس الزاوية التي ينظر إليها المستخدم. وبفضل تفوق النسخة المحدثة EMUI 10 من هواوي، يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بخاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration* بعرض المعلومات ونقل البيانات لاسلكيًا إلى HUAWEI MateBook مما يسمح بنقل سهل وسلس للبيانات بين الجهازين الجدير بالذكر انها متوفرة على بعض من هواتف هواوي وأجهزة Matebook فقط