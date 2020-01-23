مصر تضبط خلايا خططت لعمليات إرهابية برعاية “إخوان” تركيا

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط خلايا إرهابية وإلكترونية وإعلامية كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بتكليف من قيادات “الإخوان” الإرهابي في تركيا.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس، إن معلومات قطاع الأمن الوطني رصدت إعداد قيادات التنظيم الإرهابي الهاربة بتركيا مخططًا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه من خلال عدة محاور.

وأعلنت الوزارة أن هذه المحاور تتضمن العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة وقيام التنظيم المتطرف في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى الحركة الشعبية والجوكر، مضيفة أنها ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع فيسبوك وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق تتولى كل منها أدوارًا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت كذلك قيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي بالداخل بتكثيف نشاطهم، من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبي، وإعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم الإرهابي لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة، وكذا بثها على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأي عام مؤيد لتلك الادعاءات.

ومن جهة آخرى، أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً غيابياً بسجن قنصل إيطالي فخري سابق لمدة 15 عاماً بعد إدانته بتهريب آثار خارج البلاد، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المدّعي العام إنّ لاديسلاف أوتاكر سكاكال، القنصل الإيطالي الفخري السابق في الأقصر، حاول عام 2017 تهريب 21,855 قطعة أثرية من حقب تاريخية مختلفة.

وعثرت الشرطة الإيطالية على القطع الأثرية في حاوية شحن دبلوماسية أرسلت من الإسكندرية إلى ساليرنو في إيطاليا عام 2017.

وبدأت محاكمة سكاكال إضافة إلى متورطين آخرين في سبتمبر 2019.ا.ف.ب وكالات