اللجنة النسائية في “ديوا” تنظم محاضرة حول أحكام الموارد البشرية الخاصة بالموظفات

دبي-الوطن:

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، محاضرة توعوية حول مختلف أحكام الموارد البشرية الخاصة بالموظفات والتي شملت إجازات الوضع والأمومة وأحكام التقاعد وشروط وإجراءات التسجيل في حضانات الهيئة.

وأقيمت المحاضرة في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في منطقة الحضيبة، دبي، بحضور موظفات من الهيئة وبمشاركة ممثلي قطاع الموارد البشرية في الهيئة.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: “تحرص القيادة العليا في هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي تولي العنصر البشري اهتماماً كبيراً، وتحرص على تحفيزه وفتح المجال أمامه للإبداع والابتكار، وتهيئ له كافة مقومات الدعم. وتحرص اللجنة النسائية في الهيئة على توفير مقومات النجاح والاستقرار للموظفات اللواتي يؤدين دوراً محورياً في الإنجازات المهمة التي تحققها الهيئة محلياً ودولياً. وانطلاقاً من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ’الإنسان هو العنصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية وأن الاهتمام بتوفير البيئة الداعمة له، والمعينة على استقطاب أفضل الكفاءات والعقول نحو آفاق جديدة لعملية التطوير، من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها‘، توفر اللجنة كافة الفرص والظروف والإمكانيات التي تعين الموظفات باختلاف مواقعهن ومسؤولياتهن على النجاح والتطور، لتحقيق السعادة لهن ولأسرهن”.

من جانبها، قالت عائشة عبدالله العسم، نائب رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: “تلتزم اللجنة النسائية في الهيئة بتعزيز الشفافية وتعريف الموظفات بحقوقهن وواجباتهن، بما يعمق ثقتهن الكاملة لتسخير إمكاناتهن العلمية والعملية لتحقيق النجاح والتميز والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية وبناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل. ولا تدخر اللجنة جهداً لتحفيز موظفاتها على النجاح وإثبات الذات. وخلال العام 2019، نظمت اللجنة محاضرات تحفيزية وتوعوية للتعريف بأهمية التوازن بين الحياة العملية والمجتمعية للمرأة، وتسليط الضوء على أسس وأساليب التربية الناجحة لمختلف أعمار الأبناء، إضافة إلى حملات توعوية لنشر الثقافة الصحية بين الموظفات. وعملنا على تقديم حصص رياضية متنوعة لموظفات الهيئة لثلاثة مرات في الأسبوع على أيدي مدربات معتمدات”.