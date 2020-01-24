الديمقراطيون يدعون جمهوريو “الشيوخ” للتحلي بالشجاعة

دعا الديمقراطيون أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوريين إلى التحلي بـ”الشجاعة” الكافية “للبحث عن الحقيقة” في المحاكمة الجارية ضمن آلية عزل الرئيس دونالد ترامب لاتهامه بمحاولة “الغش” للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وقال النائب آدم شيف الذي يقود فريق الادعاء، مخاطبا أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين يتولون دور المحلفين في المحاكمة، “يجدر بكم أن ترغبوا في انكشاف الحقيقة”.

وعرض شيف بمساعدة فريقه المؤلف من ستة أعضاء، التهمتين اللتين وجههما مجلس النواب لترامب باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وبعد يوم أول ماراتوني حدد إطار وإجراءات هذه المحاكمة التاريخية، استمع أعضاء مجلس الشيوخ بصمت مطلق على مدى تسع ساعات للمدعين يستعيدون وقائع القضية.

واستشهد الادعاء بمقاطع عديدة من إفادات أدلى بها أعضاء في الإدارة الأميركية أمام اللجنة البرلمانية في مجلس النواب في نوفمبر.

وقال شيف موجها كلامه إلى الأعضاء الجمهوريين الـ53 الموحدين حتى الآن في دعمهم لترامب، “لقد جازفوا بكل ما لديهم، بمسارهم المهني. أعرف أنّ ما نطلبه منكم يمكن أن يعرّض مساركم أنتم أيضا للخطر، لكن إن كانوا تحلّوا بالشجاعة، فذلك بإمكاننا نحن أيضا”.

ودعاهم إلى “البحث عن الحقيقة كاملة حول مدى هذا الفساد، لأنني أعتبر أن من حق الشعب أن يعرف”.

وقال إن دونالد ترامب “مارس ضغوطا على أوكرانيا حتى تعلن فتح تحقيقات” يمكن أن تكون مفيدة في حملته الانتخابية، طالبا أن يتناول أحدها الديموقراطي جو بايدن الذي قد يواجهه في انتخابات نوفمبر، من أجل “تلويث سمعته”.ا.ف.ب