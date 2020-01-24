مريم الرميثي: الإمارات سباقة في رعاية الأسرة كمحور رئيس للتنمية

أكدت سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أن حصول الدولة على المركز الأول عربياً ضمن أفضل الدول لرعاية الأسرة لعام 2019 يأتي ترجمة لتوجيهات وتوجهات القيادة الرشيدة التي تحرص على الاهتمام بالأسرة كمحور رئيس للتنمية، وكحاضن أول للنشء المعوّل عليهم بناء الوطن والمشاركة في منظومة تطوره وحِراكه الاجتماعي نحو مجتمع أكثر صلابة وتلاحما وسعادة.

وقالت الرميثي في تصريح لها إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات يولون الأسرة الأهمية القصوى ويحرصون على توفير كلّ أسباب السعادة والاستقرار لأفرادها كافة، وما شهدته الدولة خلال شهر يناير الجاري من تغييرات وتحديثات على نظم الرواتب والحوافز هو أحد أقرب الأمثلة على حجم هذا الاهتمام حيث أن الاستقرار المادي للأسرة يؤدي بالتالي إلى شعور أفرادها بالأمان ويشجعهم على مزيد من العطاء والعمل في وطن يؤمن بأن الإنسان هو المحور الأساسي للتنمية.

وأشارت إلى الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة التنمية الأسرية في ترجمة توجيهات القيادة، وأهداف الحكومة حيث تضع المؤسسة السياسات والبرامج والاستراتيجيات ضمن إطار تشاركي وبالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، لافتة إلى أن استراتيجية دعم استقرار الأسرة 2018 – 2025 بما تتضمنه من مبادرات ومشاريع وخدمات تنفذها المؤسسة هي أهم المبادرات الاجتماعية التي تعمل عليها المؤسسة بهدف وضع السياسات وسن التشريعات، وتصميم وتقديم الخدمات التي تُسهم في بناء أسر متماسكة ومستقرة تستطيع ضمن برامج التمكين التي تنفذها المؤسسة التعامل مع التحديات التي قد تهدد استقراراها، أو تؤثر في عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء وبالتالي التأثير فيهم سلباً في المستقبل.

وأكدت أن ذلك يتم وفق استراتيجيات معتمدة، ومنهجيات واضحة وخطة تنفيذية زمنية مُحكمة يتم وضعها بناءً على واستلهاماً من توجيهات “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تولي الأسرة اهتماماً بالغاً وتوّجه باستمرار بضرورة تطوير الخدمات التي تقدم للأسرة بكافة أفرادها وبما يحقق لهم المنفعة، ويسهم في الوصول إلى جيل مستنير وعلى وعي تام بمسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه من خلال أسرة تؤمن بأهمية الأدوار التي يلعبها كافة أفرادها وتسعى إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه الأبناء وتؤثر في مستقبلهم واختياراتهم وتوافقهم الزواجي إن كانوا متزوجين، ومساندتهم بالتعاون مع المؤسسة من خلال تمكينهم من تجاوز التحديات وصولا إلى الاستقرار وتعزيز روابط المحبة بينهم، وذلك عبر أفضل الممارسات والتقنيات التي تساعد في تعزيز استقرار الأسرة.

وقالت الرميثي: “من هنا فإننا لا نستغرب حصول الدولة على المركز الأول في هذا المجال فهي السّباقة إلى المراكز الأولى في مجالات متعددة، وهذه إضافة مهمة للمجتمع أن تحصد الدولة مركزاً متقدما في الرعاية الأسرية، فهي منذ بواكير الاتحاد تضع الأسرة والإنسان على رأس الأولويات، لذا تبنت مؤسسة التنمية الأسرية الخطط والبرامج المجتمعية المستدامة التي تستهدف جميع أفراد الأسرة، وتركز على استشراف مستقبل المجتمع لوضع خطط استراتيجية ذكية تناسب رؤيتها في التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك”. وام