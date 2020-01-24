“سوربون أبوظبي” تستضيف مدير شؤون الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض

أبوظبي – الوطن:

تستضيف جامعة السوربون أبوظبي يوم الأحد المقبل الدكتور جيمس كيروز، مساعد مدير شؤون الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض الأمريكي .

ويلقي كيروز محاضرة علمية بالجامعة تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي: وعود، تحدّيات ووجهات نظر عالمية”..بحضور معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، رئيس مجلس أمناء الجامعة وعدد من قيادات جامعة السوربون أبوظبي وسوربون باريس وحشد من الأكاديميين والطلبة والإعلاميين .

وتتزامن المحاضرة مع الإعلان عن افتتاح مركز السوربون للذكاء الاصطناعي بجامعة السوربون أبوظبي يوم الأحد ..و تتناول الآفاق المستقبلية التي يحملها علم الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والاكتشافات العلمية. كما يتحدث كيروز عن أسس أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة وآليات عملها والتحديات المقترنة بها والنشاطات العالمية المقترنة بالذكاء الاصطناعي مسلطاً الضوء على دور “سكاي” الهام في تميز البحث العلمي والتعليم وجوانب أخرى مرتبطة في الذكاء الاصطناعي.

ويذكر أن الدكتور كيروز كيروز مساعد سابق لمدير علوم الحاسوب والمعلومات و الهندسة في مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية ومساعد مدير شؤون الذكاء الاصطناعي في مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض وأستاذ زائر ومستشار في سكاي (مركز السوربون للذكاء الاصطناعي)، وقال البروفيسور جان شامباز، رئيس جامعة السوربون ، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي : “يُسعدنا في جامعة السوربون أبوظبي استضافة د. جيمس كيروز، الحائز على العديد من الجوائز العالمية في مجال علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي..ونحن على ثقة بأن د. جيمس سيلعب دوراً مُهماً في دعم افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي للنخبة في جامعة السوربون أبوظبي والذي سيكون نسخة مُطابقة لمركز الذكاء الاصطناعي في جامعة السوربون باريس في تقديم البرامج التعليمية والأبحاث بالشراكة مع شركة تاليس وتوتال بهدف دعم مسيرة البحث والتطوير العلمي وخلق المعرفة ونقل واستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم المسيرة التنموية المُستدامة داخل الدولة”.