آمال ماهر تُسجِّل أغنية لـ”عيد الحب”

كشفت الفنانة آمال ماهر أنها بدأت بالتحضيرات لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد، مشيرةً لتسجيل أغنيتها المنفردة المقرر طرحها بالتزامن مع “عيد الحب” المقبل، والذي ستُحيي خلاله حفلاً في القاهرة.

هذا واكتفت “ماهر” بكلمة “قريبًا Soon” مرفقة مع الفيديو الذي نشرته عبر حساباتها الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي وبينها “تويتر”. فيما علّقت على الصورة بتغريدةٍ لاحقة مشيرةً إلى أنها التُقِطَت خلال تسجيل أغنية “عيد الحب”.

يذكر أن آخر ألبومات “آمال” طُرِحَ في يناير2019 بعنوان “أصل الأحساس” من إنتاج شركة “فيولين”، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين. وكالات